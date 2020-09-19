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Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nden toplanan çöpler sergilendi

MERSİN HABERLERİ  | 19.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nden toplanan çöpler sergilendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından olduğu ortaya çıkarılan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan temizlik çalışmasında toplanan çöplerden sergi açıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antik kentte, "Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Dünya Temizlik Günü" kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personeli tarafından antik kentteki tarihi kalıntılar arasından toplanan atıklarla "sokak sergisi" oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinliği farkındalık oluşturup temizliğe dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin, temizlik çalışmalarıyla kötü görünümünden kurtarıldığını belirten Tarhan, şunları kaydetti:

"Tarihi alanlara atılan çöpleri topladık. Ortaya son derece kötü görüntüler çıktı. Oldukça geniş bir alanı çöplerden arındırırken, yaşanan tahribatın boyutunu gösterebilmek amacıyla sokak sergisi düzenledik. Umarım ki açılan bu sergiyi görenler, çalışanlarımızın her gün büyük bir özveriyle bakımını yapıp temizlediği parklarımızı, sokaklarımızı ve çevremizi daha temiz tutarak çöplerini yerlere atmazlar."

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