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Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

22.01.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da peş peşe seyir halindeki iki tır ve bir otomobil sürücüsü arasında çıkan hatalı sollama tartışması kanlı bitti.

Afyonkarahisar’da peş peşe seyir halindeki iki tır ve bir otomobil sürücüsü arasında çıkan hatalı sollama tartışması kanlı bitti. Otomobil sürücüsünün oğlunun açtığı ateş sonucu bir tır sürücüsü hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya Karayolu Hal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan aynı firmaya ait iki tırın sürücüsü ile sollamakta oldukları otomobilin sürücüsü Süleyman E. arasında tartışma çıktı. Araçlar hal kavşağına yaklaştığı esnada araç şoförleri araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmada Süleyman E.’nin oğlu Batuhan E., otomobilden aldığı tabancayla, tır şoförlerine ateş açtı. Açılan ateşte tır sürücüleri Sinan Sarıkaya (34) ve Ayhan K. yaralandı. Durumu ağır olan Sarıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarıkaya’nın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından Çay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hafif yaralanan diğer tır şoförü Ayhan K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Batuhan E. ve babası Süleyman E.’nin olay yerinden kaçması üzerine Çay İlçe Jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Şüpheliler Akkonak Kasabası civarında araçta saklanır vaziyette yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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