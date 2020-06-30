YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Sollamak isterken kaza yaptı

Sollamak isterken kaza yaptı

ORDU HABERLERİ  | 30.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu mevkisinde Ünye istikametinden Fatsa istikametine gitmekte olan Bülent E.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu mevkisinde Ünye istikametinden Fatsa istikametine gitmekte olan Bülent E. idaresindeki 34 ZK 6767 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde gitmekte olan Sezai B. idaresindeki 55 AAU 211 plakalı minibüsü solamaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet yol kenarına savruldu. yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Ordu Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:53
Sabah
04:53
Öğle
12:37
İkindi
16:37
Akşam
20:12
Yatsı
22:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Büyük Eczanesi
Altinordu
Duru Eczanesi
Altinordu
Hızır Eczanesi
Altinordu
Ulvi Eczanesi
Fatsa
Uzunkök Eczanesi
Fatsa
Akgül Eczanesi
Unye
Zeynep Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.