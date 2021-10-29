YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri yaptı

SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri yaptı

29.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Sahil boyunca deniz kenarında ve yürüyüş yolunda toplanan çok sayıda kişi ve denizde tekne ile yatlardakiler gösteriyi izledi, time alkışlarla destek verdi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdığı gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Balcı Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.