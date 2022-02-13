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SOLOTÜRK, Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" yaptı

13.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

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