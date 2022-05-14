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SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

14.05.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

RİZE (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

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