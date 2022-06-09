SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Tekirdağ sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Gösteriyi, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da olduğu çok sayıda kişi izledi. İzleyiciler gösteri ekibini alkışladı.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz