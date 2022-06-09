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SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

09.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Tekirdağ sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Gösteriyi, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da olduğu çok sayıda kişi izledi. İzleyiciler gösteri ekibini alkışladı.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

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