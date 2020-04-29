YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

ÇORUM HABERLERİ  | 29.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca imdadına jandarma yetişti.Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum’da tamir ettirilen cihaz köye götürülerek vatandaşa teslim edildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca imdadına jandarma yetişti.
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum’da tamir ettirilen cihaz köye götürülerek vatandaşa teslim edildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmeleri için vefa destek gruplarımız tüm imkanları kullanarak özveriyle yasak kapsamında olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Çorum Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:35
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bilge Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.