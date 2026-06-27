SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Soma'da madenci yakını tekmelemişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başdanışmanı olduğunu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bahar Feyzan’ın YouTube programında ekibine dair açıklamalarda bulundu. Yusuf Yerkel’in federasyonda başdanışman olarak görev yaptığını açıkladı. Soma faciası sonrası görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Soma'da madenci yakını tekmelemişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başdanışmanı olduğunu açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalındaki programda çalışma ekibine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, Yusuf Yerkel’in federasyonda başdanışman olarak görev yaptığını açıkladı.

YERKEL’E ÖVGÜ VE GÖREV TANIMI

Soma da madenci yakını tekmelemişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başdanışmanı olduğunu açıkladı 1

Programda Yusuf Yerkel’den övgüyle bahseden Hacıosmanoğlu, 'Başbakanlık döneminde yıllarca Erdoğan'la çalışmış bir isim olan Yusuf Yerkel var yanımda.' sözlerini kullandı. TFF Başkanı, Yerkel’in başdanışmanlık görevini yürüttüğünü belirtti.

SOMA FACİASI SONRASI GÖRÜNTÜLER

Soma da madenci yakını tekmelemişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başdanışmanı olduğunu açıkladı 2

Yusuf Yerkel, 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından kamuoyunun gündemine gelmişti. O dönem Başbakanlık müşaviri olarak bölgede bulunan Yerkel’in, yerdeki bir madenci yakınına tekme attığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Olay, uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı, direk, uzatmada VAR kabusu...Dünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı, direk, uzatmada VAR kabusu...
Dünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltıDünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı
Anahtar Kelimeler:
Soma son dakika futbol tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.