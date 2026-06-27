Soma'da madenci yakını tekmelemişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başdanışmanı olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalındaki programda çalışma ekibine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, Yusuf Yerkel’in federasyonda başdanışman olarak görev yaptığını açıkladı.

YERKEL’E ÖVGÜ VE GÖREV TANIMI

Programda Yusuf Yerkel’den övgüyle bahseden Hacıosmanoğlu, 'Başbakanlık döneminde yıllarca Erdoğan'la çalışmış bir isim olan Yusuf Yerkel var yanımda.' sözlerini kullandı. TFF Başkanı, Yerkel’in başdanışmanlık görevini yürüttüğünü belirtti.

SOMA FACİASI SONRASI GÖRÜNTÜLER

Yusuf Yerkel, 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından kamuoyunun gündemine gelmişti. O dönem Başbakanlık müşaviri olarak bölgede bulunan Yerkel’in, yerdeki bir madenci yakınına tekme attığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Olay, uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.