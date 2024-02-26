YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Soma Termik Santraline ceza ve yaptırım uygulanacak

Soma Termik Santraline ceza ve yaptırım uygulanacak

İHA İHA
26.02.2024 14:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma’da yaşanan ısınma sorunuyla ilgili olarak arızanın termik santralden kaynaklı olduğu ve termik santrala vatandaşların mağduriyet yaşanmasına sebebiyet vermesinden dolayı cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Soma Termik Santraline ceza ve yaptırım uygulanacak

Soma Termik Santrali’nden kaynaklı meydana gelen ısınma sorunuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Soma Termik Santrali’nde yaşanan arıza nedeniyle bölgesel ısıtma sistemlerine termik santralden sıcak su verilememiştir. Somalı hemşerilerimizin mağdur edildiği, bu arıza sebebiyle termik santrale gerekli cezai işlem tarafımızca uygulanacaktır. Arızanın en kısa sürede çözülmesi için termik santrale gerekli yaptırımları uygulayacağımızı bilmenizi isterim.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü tutuklandı258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü tutuklandı
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Serik’te iki otomobil çarpıştı, anne ve oğlu yaralandıSerik’te iki otomobil çarpıştı, anne ve oğlu yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 26 Şubat Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:41
Öğle
13:28
İkindi
16:35
Akşam
19:06
Yatsı
20:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Pazartesi

Elmas eczanesi
Akhisar
Yeni hayat eczanesi
Demirci
Rasimoğlu eczanesi
Gordes
Çinarli eczanesi
Sehzadeler
Çipiller eczanesi
Yunusemre
Gencer eczanesi
Salihli
Bariş eczanesi
Soma
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.