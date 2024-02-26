Soma Termik Santraline ceza ve yaptırım uygulanacak

Soma Termik Santrali’nden kaynaklı meydana gelen ısınma sorunuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Soma Termik Santrali’nde yaşanan arıza nedeniyle bölgesel ısıtma sistemlerine termik santralden sıcak su verilememiştir. Somalı hemşerilerimizin mağdur edildiği, bu arıza sebebiyle termik santrale gerekli cezai işlem tarafımızca uygulanacaktır. Arızanın en kısa sürede çözülmesi için termik santrale gerekli yaptırımları uygulayacağımızı bilmenizi isterim.”

