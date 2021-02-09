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Soma Ticaret Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

09.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Soma Ticaret Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temin edilen tabletler, Manisa’nın Soma ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak’a teslim edildi.TOBB ve Soma TSO iş birliğiyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 40 adet tablet yardımı yapıldı.

Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temin edilen tabletler, Manisa’nın Soma ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak’a teslim edildi.
TOBB ve Soma TSO iş birliğiyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 40 adet tablet yardımı yapıldı. Tabletler, Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, Soma TSO Meclis Başkanı Nüvit Iğnak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Analı, Yönetim Kurulu Üyeleri Damla Gülcüler ve Murat Suer tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakmak’a verildi.
Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, eğitime her zaman destek olduklarını vurgulayarak, “Çatı kuruluşumuz TOBB, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl eğitime önemli destekler sağlıyor. Bu yıl yardımın pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanması amacıyla tablet olarak yapılması yönünde karar alındı. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmelerini umut ediyoruz. Tablet teslimlerinden sonra da internet altyapısı olmayan öğrencilerimiz için Meclis üyelerimiz ve oda üyelerimizin de destekleriyle altyapı desteği vereceğiz. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB yönetimine ve tabletlerin temininde bizlere destek sağlayan Soma TSO üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak da tabletlerin hızlı şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirterek, “Yaşadığımız süreçte yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim modeli eğitim devam ediyor. Başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cem Doğan ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyaç sahibi öğrencileri belirlerken Sosyal yardım alıp almadığı, kardeş sayısı ve gelir durumlarına bakarak, Kaymakamlıktan da teyit alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere bu tabletleri teslim edeceğiz. Eğitime verdikleri katkılardan dolayı Soma Ticaret ve Sanayi Odası’na tekrar teşekkür ederim.” diye konuştu.

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