Soma'da iki apartman karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Turgutalp ile Cuma mahallelerindeki 2 apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreslerde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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