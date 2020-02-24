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Soma’da patoloji laboratuvarı açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Soma Devlet Hastanesi’ne patoloji uzmanlarının atanmasının ardından başlatılan laboratuvar kurulum çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.Soma Devlet Hastanesi bünyesinde patoloji laboratuvarı hizmete açıldı.

Soma Devlet Hastanesi’ne patoloji uzmanlarının atanmasının ardından başlatılan laboratuvar kurulum çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.
Soma Devlet Hastanesi bünyesinde patoloji laboratuvarı hizmete açıldı. Patoloji laboratuvarı açılışında konuşan Soma Devlet Hastanesi Baştabip Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Patoloji numuneleri laboratuvarımızın açılması ile birlikte il merkezinde bulunan hastanelerin patoloji laboratuvarına gönderilmeyecek ve hastalarımız ameliyat olduğu zaman ya da vücutlarından değişik sebeplerle biyopsi örneği alındığında haftalarca patoloji sonucu beklemeyecek." dedi.
Çağlayan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Patoloji laboratuvarımızın eksiklerinin tamamlanması sürecinde emeği geçen Başhekim Yardımcımız Dr. Cumhur Akif Yağan’a, hastane yönetim ekibime, patoloji uzmanları Dr. Özlem Sezer’e, Dr. Seda Kokkoz’a ve laboratuvar ekibimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra patoloji laboratuvarımızın yeniden hizmet vermeye başlamasını çok önemsiyorum. Hastanemizi sağlık hizmeti sunumunda bir adım daha ileriye taşımanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Süreç içerisinde desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ve Somamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Açılışa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Levent Dinçer, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erhan İnce ve hastane yöneticileri katıldı.

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