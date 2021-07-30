Somali'de futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı: 4 ölü

İSTANBUL (AA) - Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse terör saldırısı yapıldı.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Otobüste yaşanan patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği ileri sürülüyor.



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