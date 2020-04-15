YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Soma’ya Cansuyu geldi

Soma’ya Cansuyu geldi

MANİSA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneği Soma’da ilçe gönüllüsü İbrahim Yula önderliğinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.Soma’da faaliyetlerine başlayan Cansuyu Derneği Soma gönüllüsü İbrahim Yula, ilk etapta bizzat kendilerinin yerinde tespitini yaparak gerçek muhtaçlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Besmele çekerek yola çıktık.

Soma’ya Cansuyu geldi

Cansuyu Derneği Soma’da ilçe gönüllüsü İbrahim Yula önderliğinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.
Soma’da faaliyetlerine başlayan Cansuyu Derneği Soma gönüllüsü İbrahim Yula, ilk etapta bizzat kendilerinin yerinde tespitini yaparak gerçek muhtaçlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Besmele çekerek yola çıktık. İnanıyoruz ki Soma ilçemizde oluşturacağımız gönüllü kardeşlerimizle birlikte gerçek muhtaçlara cansuyu olmaya gayret edeceğiz. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışacağız. Biz son muhtaç da ortadan kalkıncaya kadar yılmadan yürüyeceğiz ve inanıyoruz ki Soma’da bir olup her gönüle girerek her haneye ulaşarak darda kim varsa biz yetişeceğiz. Bize çalışmalarımıza destek olmak omuz vermek isteyenler 05302469635 numaralı telefondan ulaşabilir.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

İlginizi Çekebilir

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.