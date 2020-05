Soma’ya prestij kazandıracak caddede çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Adnan Menderes Caddesi’nde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü’nce altyapısı sıfırdan yapılan caddede yürütülen çalışma, caddeyi prestij cadde haline getirecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projenin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirtti.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri de aksatmadan gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Soma’da bulunan Adnan Menderes Caddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce baştan aşağı yenileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ile birlikte Adnan Menderes Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya incelemeleri esnasında mahalle muhtarları da eşlik etti.

Çalışma hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Adnan Menderes Caddesi’nde hummalı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Toplam bin 300 metre uzunluğundaki bulvarda sağlı sollu çift geçişli, orta refüjlü, otoparklı, kaldırım aydınlatmalarıyla tam bir prestij cadde. Bu hummalı çalışma başlamadan önce MASKİ Genel Müdürlüğü de ciddi anlamda altyapısını sıfırdan döşedi. Avrupa standartlarında bir cadde oldu. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığımızdan, MASKİ Genel Müdürlüğü’nden Allah razı olsun. Muhtarlarımız da vatandaşlarımız da memnun. Bu hizmetler kolay olmuyor. Aylardan beri süren bir çalışma var. Biz makyajlayıp da yaptık oldu demiyoruz. Altyapısı ciddi anlamda olmadan Başkanımızın talimatıyla hiçbir yere girmiyoruz. Her çalışma en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor" diye konuştu. Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ise, "Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altyapısıyla görünümüyle tam anlamıyla prestij bir cadde oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.