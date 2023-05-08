Sömestir nasıl yazılır, sömestir yazımı nasıl olmalıdır? Sömestir mi sömestr mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bulunan sözcükleri imla kurallarına uygun bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Yazarken yapılan en basit bir hata bile o kelimenin manasını bozabilir. Sömestir sözcüğü günlük hayatımızda çok sık kullandığımız ve duyduğumuz kelimelerden biridir. Bu sözcük dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızca “semestre” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Hem konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde yazım kurallarına uymak son derece önemlidir.

Sömestir nasıl yazılır?

Dilbilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahip olan başlıklardan biri imla yani yazım kurallarıdır. Konuşurken ya da yazılı iletişimde bulunurken kendimizi ifade edebilmek için kelimelerin doğru yazım şeklini bilmeniz gerekmektedir. Sözcükleri yanlış yazdığımızda manasının bozulmasına sebep olabiliriz. Sömestir kelimesi de dilimizde çok sık yanlış yazdığımız sözcüklerden biridir. Bu kelimenin yazım stili açısından sömestir mi sömestr mı olduğu merak edilen konular arasında yer alır. İnternet üzerinden sömestir yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi online hizmet sunan Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu verir. Ayrıca bu yazım kılavuzundan sözcüğün ne manaya geldiğini de öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda sömestir kelimesinin TDK’ye göre anlamı şöyledir:

(İsim) Yarıyıl

Sömestir doğru yazılışı nedir?

Sömestir sözcüğü daha çok eğitim ve öğretim alanında kullanılan bir kelimedir. İlk ders döneminin bitişini ve yarıyıl tatilini belirtmek için kullanılır. Ancak bu sözcük pek çok kişi tarafından sömestr şeklinde yanlış yazılır. Yazımın hatalı olması okunuş şeklinin de yanlış olmasına sebep olur. Sömestir TDK yazım kılavuza göre “sömestir” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün sömestr olarak yazılması imla kuralları açısından hatalı sayılır. Sözcüklerin yazımıyla ilgili şüpheye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun çevrimiçi hizmet veren sözlüğünden faydalanılması büyük önem taşır. Sömestir TDK’ye göre doğru yazılışı: