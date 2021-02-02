Sömestir tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

Sömestir tatili dolayısıyla kentteki ailelerin de çocuklarıyla kayak yaptığı Palandöken'de vatandaşlar da Kovid-19 kurallarına uyarak kayak yapıp doyasıya eğleniyor.

Oteller bölgesindeki otellerde konaklayıp gün içinde ise acemi ya da profesyonel tüm kayak tutkunlarına alternatif imkanlar sunan pistlere gelen aileler, çocuklarıyla kızakta kayıp keyifli vakit geçiriyor.

Kar kalitesi, doğal güzellikleri ve kış turizm olanakları sebebiyle "Kayağın Başkenti" olarak da nitelendirilen, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden Palandöken'de şu sıralar Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yarıyıl tatilini fırsat bilip kente gelen ailelere ev sahipliği yapıyor.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına da uygun şekilde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Ailesiyle Palandöken'e gelen Arif Kaya, AA muhabirine, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarını kızakla kayağa getirdiklerini söyledi.

Çocuklarının kayak yaparak doyasıya eğlendiğini ifade eden Kaya, "Şu an hava çok güzel. Bu zamanda böyle bir havayı bulmak pek mümkün değil. Kayak için de gayet uygun ortam var. Çocuklarımızla güzel şekilde eğleniyoruz." dedi.

Ailesiyle birlikte kayak yapmaya gelen Nehir Gökçen Kaya da yarıyıl tatilini kayak yaparak değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gördüklerini, bu sebeple de okullarını çok özlediklerini aktararak okullarının bir an önce açılması yönünde temennide bulundu.

Çocuklarıyla birlikte kayak merkezine gelen İsmail Kayserili ise çocukların salgın dolayısıyla evde sıkıldıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte çocuklarını eğlendirmek için çaba gösterdiklerini belirten Kayserili, çocuklarını mükafat olarak kızakla kayak yapmaya getirdiklerini anlattı.

