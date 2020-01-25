YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sömestirin tadı Nata Vega Outlet’te

Sömestirin tadı Nata Vega Outlet’te

ANKARA HABERLERİ  | 25.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Başkentte alışverişin merkezi Nata Vega Outlet sömestir tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi sömestir tatilinde de birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatmaya devam ediyor.

Sömestirin tadı Nata Vega Outlet’te

Başkentte alışverişin merkezi Nata Vega Outlet sömestir tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi sömestir tatilinde de birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatmaya devam ediyor. 24-25-26 Ocak 2020 tarihlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında buz pistinde düzenlenecek olan ‘Buz Festivali’nde DJ performansları, yapay kar yağışı, milli sporcuların buz pateni gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyeler, bubble gösterisi, ateş gösterisi, sihirbaz gösterisi, sıcak çikolata ve sahlep ikramı gerçekleşecek.
Çocuklar sömestir tatili boyunca birbirinden farklı etkinliklerle eğlenirken kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.
5 bin metre kare kapalı alanda kurulu içinde dev bir roller coaster bulunduran ve Ankara’da tek olma özelliği taşıyan eğlence merkezi, 14 salonu ile Ankara’nın en büyük sinema kompleksi, gerçek buz pisti, go-kart ve 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yapan Türkiye’nin en uzun tünel akvaryumu ile Nata Vega Outlet, bu sömestir tatilinde de çocukların vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Sömestirin tadı Nata Vega Outlet’te

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
İkinci el otomobilde rekor fiyat artışıİkinci el otomobilde rekor fiyat artışı
Kaçak et satan kasaba operasyonKaçak et satan kasaba operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Muğla için bir araya geldiler

Muğla için bir araya geldiler

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Fügen Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Asilkan Eczanesi
Mamak
Korhan Eczanesi
Mamak
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Budak Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.