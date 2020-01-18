YURTHABER
  4. Sömestr tatilinin ilk hediyesi Kuşadası Belediyesi’nden

Sömestr tatilinin ilk hediyesi Kuşadası Belediyesi’nden

AYDIN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi kentte yaşayan çocukların sömestr tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.Sömestr tatili boyunca 3 farklı tiyatro oyunu Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak.Kuşadası Belediyesi, sömestr tatilinin ilk saatlerinde çocukları eğlenceli bir tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi kentte yaşayan çocukların sömestr tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Sömestr tatili boyunca 3 farklı tiyatro oyunu Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak.
Kuşadası Belediyesi, sömestr tatilinin ilk saatlerinde çocukları eğlenceli bir tiyatro oyunuyla buluşturdu. Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanıp, sahneye koyulan “Renkli Hayatlar” isimli oyun Kuşadalı çocuklardan yoğun ilgi gördü.
Genel Sanat Yönetmenliğini Nurten Helik’in, Yönetmenliğini ise Hakan Kutay Pekgöz’ün yaptığı tek perde halinde ve ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunu salonu dolduran çocukların yoğun beğenisini aldı. “Renkli Hayatlar” isimli çocuk oyunu bugün saat 19.00’da bir kez daha Erkan Yücel Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Kuşadası’nda köpek ırkları yarışması başladıKuşadası’nda köpek ırkları yarışması başladı
5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:00
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.