Sömestr tatilinin ilk hediyesi Kuşadası Belediyesi’nden

Kuşadası Belediyesi kentte yaşayan çocukların sömestr tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Sömestr tatili boyunca 3 farklı tiyatro oyunu Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak.

Kuşadası Belediyesi, sömestr tatilinin ilk saatlerinde çocukları eğlenceli bir tiyatro oyunuyla buluşturdu. Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanıp, sahneye koyulan “Renkli Hayatlar” isimli oyun Kuşadalı çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Genel Sanat Yönetmenliğini Nurten Helik’in, Yönetmenliğini ise Hakan Kutay Pekgöz’ün yaptığı tek perde halinde ve ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunu salonu dolduran çocukların yoğun beğenisini aldı. “Renkli Hayatlar” isimli çocuk oyunu bugün saat 19.00’da bir kez daha Erkan Yücel Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

