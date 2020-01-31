Sompo Sigorta, iklim değişikliği poliçesi yaptıranlar adına fidan bağışlıyor

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, "Müşterilerimiz nezdinde doğayı koruma konusunda farkındalık yaratmak adına satılan her bir 'iklim sigortası' poliçesine karşılık, TEMA Vakfı’na bir fidan bağışı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, TEMA Vakfı ile iş birliği yapan Sompo Sigorta, 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında satılan her ‘iklim sigortası’ ürünü karşılığında, TEMA Vakfı’na bir adet fidan bağışı gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, "Sigorta sektörü, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve önlem almak için görev alması gereken öncelikli sektörlerin başında geliyor. Biz de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir marka olarak; iklim değişikliği konusunu bütünüyle sahipleniyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için 'Yerküreye Saygı' projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Şimşek, "Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha çok hissettiğimiz bir dönemde, tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, iklim değişikliği kaynaklı tüm riskleri güvence altına alan ‘iklim sigortası’ poliçesini hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk ‘iklim sigortası' olan bu ürünümüzle, şimdi faydalı bir adım daha atıyoruz. Müşterilerimiz nezdinde doğayı koruma konusunda farkındalık yaratmak adına satılan her bir ‘iklim sigortası' poliçesine karşılık, TEMA Vakfı’na bir fidan bağışı gerçekleştiriyoruz. Amacımız orman varlığının çoğalmasına katkı yapmak ve iklim değişikliğine karşı daha güçlü mücadele etmek" diye konuştu.