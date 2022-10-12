Sompo Sigorta’dan "Dijital Kasko Poliçesi"

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve deneyimi iyileştirerek, müşterilerine daha yalın ve hızlı bir hizmet sunmak hedefiyle "Dijital Kasko Poliçe" uygulamasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şirket, sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiği "Dijital Kasko Poliçe" uygulaması ile müşteri deneyimi süreçlerine verimlilik ve hız katıyor.

Sompo Sigorta, bu yeni uygulama kapsamında kağıt basımını azaltarak doğaya katkıda bulunmayı ve dijitalleşmeyi kasko poliçe süreçlerine entegre ederek müşterilerinin deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Kasko poliçe dokumanını sadeleştirerek özet hale getiren Sompo Sigorta, bu sayede kolay anlaşılan bir içerikle, sigortalılarına görmek istedikleri bilgileri öncelikli sunabiliyor. Aynı zamanda özet poliçeye yerleştirilen QR kodlu erişim seçeneğiyle, poliçe detaylarına dijital platformlar üzerinden ulaşabilme olanağı sağlıyor.

- "Yeni nesil teknoloji ve uygulamaların sigorta sektöründeki öncüsüyüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Müşteri Yönetimi ve Dijital Pazarlama Koordinatörü Ayşe Seda Düğmeli, dijital dönüşüm ve müşteri deneyimini iyileştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Dijitalleşme, müşteri odaklılık ve doğaya saygı vizyonundan hareketle, her yıl değişen ihtiyaçlar, dinamikler ve beklentilere dayalı olarak yeni ürünler çıkardıklarını ve ürünlerini güncellediklerini aktaran Düğmeli, şunları kaydetti:

"Son olarak sektörde bir ilke imza attığımız 'Dijital Kasko Poliçesi' uygulamasını hayata geçirdik. Yeni uygulamamız ile sigortalılarımızın bir poliçe dokümanında ilk ve öncelikli olarak hangi bilgilere ihtiyacı olduğunu, hangi bilgileri görmek istediklerini onlara sorduk ve poliçeyi bu bilgiler ışığında özet hale getirdik. Sadece 2 sayfa olan özet poliçemiz ile sigortalılarımız, satış aracısı, satış kanalı, sigortalı, araç bilgileri ve teminat listesine erişebilecek; aynı zamanda poliçelerinde yer alan teminat ve kloz detaylarına da dokümanda yer alan QR kodundan kolayca ulaşabilecekler.

Acentelerimiz, hızlı teklif ekranındaki poliçe basım seçenekleri altında yer alan 'Özet Basım' seçeneğini tercih ederek, özet poliçe dokümanına hızlıca ulaşabilecek ve sigortalılar ile paylaşabilecekler. Sompo Sigorta olarak sürdürülebilirliği, faaliyet gösterdiğimiz her alanda önceliğimiz olarak görerek, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak her boyutuyla ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, bir taraftan da müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak onların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca yeni nesil teknolojilerin sigorta sektöründeki öncü takipçisi ve uygulayıcısı olarak, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı yenilikçi, yüksek kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

