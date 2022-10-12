YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sompo Sigorta’dan "Dijital Kasko Poliçesi"

Sompo Sigorta’dan "Dijital Kasko Poliçesi"

12.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sompo Sigorta Müşteri Yönetimi ve Dijital Pazarlama Koordinatörü Ayşe Seda Düğmeli: - "Dijitalleşme, müşteri odaklılık ve doğaya saygı vizyonumuzdan hareketle, her yıl değişen ihtiyaçlar, dinamikler ve beklentilere dayalı olarak yeni ürünler çıkarıyor ve ürünlerimizi güncelliyoruz. Son olarak sektörde bir ilke imza attığımız 'Dijital Kasko Poliçesi' uygulamasını hayata geçirdik"

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve deneyimi iyileştirerek, müşterilerine daha yalın ve hızlı bir hizmet sunmak hedefiyle "Dijital Kasko Poliçe" uygulamasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şirket, sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiği "Dijital Kasko Poliçe" uygulaması ile müşteri deneyimi süreçlerine verimlilik ve hız katıyor.

Sompo Sigorta, bu yeni uygulama kapsamında kağıt basımını azaltarak doğaya katkıda bulunmayı ve dijitalleşmeyi kasko poliçe süreçlerine entegre ederek müşterilerinin deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Kasko poliçe dokumanını sadeleştirerek özet hale getiren Sompo Sigorta, bu sayede kolay anlaşılan bir içerikle, sigortalılarına görmek istedikleri bilgileri öncelikli sunabiliyor. Aynı zamanda özet poliçeye yerleştirilen QR kodlu erişim seçeneğiyle, poliçe detaylarına dijital platformlar üzerinden ulaşabilme olanağı sağlıyor.

- "Yeni nesil teknoloji ve uygulamaların sigorta sektöründeki öncüsüyüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Müşteri Yönetimi ve Dijital Pazarlama Koordinatörü Ayşe Seda Düğmeli, dijital dönüşüm ve müşteri deneyimini iyileştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Dijitalleşme, müşteri odaklılık ve doğaya saygı vizyonundan hareketle, her yıl değişen ihtiyaçlar, dinamikler ve beklentilere dayalı olarak yeni ürünler çıkardıklarını ve ürünlerini güncellediklerini aktaran Düğmeli, şunları kaydetti:

"Son olarak sektörde bir ilke imza attığımız 'Dijital Kasko Poliçesi' uygulamasını hayata geçirdik. Yeni uygulamamız ile sigortalılarımızın bir poliçe dokümanında ilk ve öncelikli olarak hangi bilgilere ihtiyacı olduğunu, hangi bilgileri görmek istediklerini onlara sorduk ve poliçeyi bu bilgiler ışığında özet hale getirdik. Sadece 2 sayfa olan özet poliçemiz ile sigortalılarımız, satış aracısı, satış kanalı, sigortalı, araç bilgileri ve teminat listesine erişebilecek; aynı zamanda poliçelerinde yer alan teminat ve kloz detaylarına da dokümanda yer alan QR kodundan kolayca ulaşabilecekler.

Acentelerimiz, hızlı teklif ekranındaki poliçe basım seçenekleri altında yer alan 'Özet Basım' seçeneğini tercih ederek, özet poliçe dokümanına hızlıca ulaşabilecek ve sigortalılar ile paylaşabilecekler. Sompo Sigorta olarak sürdürülebilirliği, faaliyet gösterdiğimiz her alanda önceliğimiz olarak görerek, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak her boyutuyla ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, bir taraftan da müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak onların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca yeni nesil teknolojilerin sigorta sektöründeki öncü takipçisi ve uygulayıcısı olarak, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı yenilikçi, yüksek kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandıEsenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
sompo sigorta

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.