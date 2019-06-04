SPOR

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Football World Rankings, son 10 yılı baz alarak dünyanın en başarılı futbol kulüplerini açıkladı. İşte sıralama...

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü

1. Barcelona

1. Barcelona

2. Real Madrid

2. Real Madrid

3. Bayern Münih

3. Bayern Münih

4. Atletico Madrid

4. Atletico Madrid

5. Juventus

5. Juventus

6. Sevilla

6. Sevilla

7. Manchester City

7. Manchester City

8. Manchester United

8. Manchester United

9. Chelsea

9. Chelsea

10. Arsenal

10. Arsenal

11. Gremio

11. Gremio

12. Borussia Dortmund

12. Borussia Dortmund

13. PSG

13. PSG

14. Valencia

14. Valencia

15. Napoli

15. Napoli

16. Tottenham

16. Tottenham

17. Liverpool

17. Liverpool

18. Benfica

18. Benfica

19. Corinthians

19. Corinthians

20. Porto

20. Porto

21. River Plate

21. River Plate

22. Jeonbuk Motors

22. Jeonbuk Motors

23. Boca Juniors

23. Boca Juniors

24. Cruzeiro

24. Cruzeiro

25. Flamengo

25. Flamengo

26. Athletic Bilbao

26. Athletic Bilbao

27. Santos

27. Santos

28. Sao Paulo

28. Sao Paulo

29. Shakhtar Donetsk

29. Shakhtar Donetsk

30. Atletico Mineiro

30. Atletico Mineiro

31. Roma

31. Roma

32. Palmeiras

32. Palmeiras

33. Schalke 04

33. Schalke 04

34. Villarreal

34. Villarreal

35. Seoul

35. Seoul

36. Bayer Leverkusen

36. Bayer Leverkusen

37. Lazio

37. Lazio

38. Inter

38. Inter

39. Lyon

39. Lyon

40. Suwon

40. Suwon

41. Ulsan

41. Ulsan

42. Dinamo Kiev

42. Dinamo Kiev

43. Zenit

43. Zenit

44. Milan

44. Milan

45. Al Hilal

45. Al Hilal

46. Fluminense

46. Fluminense

47. Sporting Lizbon

47. Sporting Lizbon

48. Atletico Paranaense

48. Atletico Paranaense

49. Internacional

49. Internacional

50. Racing Club

50. Racing Club

51. Pohang Steelers

51. Pohang Steelers

52. Real Sociedad

52. Real Sociedad

53. Tigres

53. Tigres

54. Ajax

54. Ajax

55. Borussia Monchengladbach

55. Borussia Monchengladbach

56. Fiorentina

56. Fiorentina

57. Lanus

57. Lanus

58. Velez Sarsfield

58. Velez Sarsfield

59. San Lorenzo

59. San Lorenzo

60. Wolfsburg

60. Wolfsburg

61. Al Ahly

61. Al Ahly

62. Monterrey

62. Monterrey

63. Al Ahli

63. Al Ahli

64. Club America

64. Club America

65. Independiente

65. Independiente

66. Everton

66. Everton

67. Atletico Nacional

67. Atletico Nacional

68. CSKA Moskova

68. CSKA Moskova

69. Marsilya

69. Marsilya

70. Botafogo

70. Botafogo

71. Braga

71. Braga

72. Espanyol

72. Espanyol

73. Estudiantes

73. Estudiantes

74. Guangzhou Evergrande

74. Guangzhou Evergrande

75. Olympiacos

75. Olympiacos

76. Vasco da Gama

76. Vasco da Gama

77. Basel

77. Basel

78. Real Betis

78. Real Betis

79. Jeju United

79. Jeju United

80. Santos Laguna

80. Santos Laguna

81. Salzburg

81. Salzburg

82. PSV

82. PSV

83. Eintracht Frankfurt

83. Eintracht Frankfurt

84. Godoy Cruz

84. Godoy Cruz

85. Celta Vigo

85. Celta Vigo

86. Levante

86. Levante

87. Zamalek

87. Zamalek

88. Malaga

88. Malaga

89. FENERBAHÇE

89. FENERBAHÇE

90. Toluca

90. Toluca

91. Santa Fe

91. Santa Fe

92. Bordeaux

92. Bordeaux

93. Krasnodar

93. Krasnodar

94. Cruz Azul

94. Cruz Azul

95. Lille

95. Lille

96. Hoffenheim

96. Hoffenheim

97. Getafe

97. Getafe

98. PAOK

98. PAOK

99. Coritiba

99. Coritiba

100. Genk

100. Genk
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Anahtar Kelimeler:
Football World Rankings Beşiktaş

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