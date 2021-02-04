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Son 2 yılda 64 bin 582 meslek lisesi öğretmenine işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verildi

04.02.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Son 2 yılda 64 bin 582 meslek lisesi öğretmenine işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinden son iki yılda 64 bin 582 meslek lisesi öğretmeninin yararlandığını bildirdi.​​​​​​​

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfını (ERTEV) ziyaret ederek mesleki gelişim eğitimlerine katılan öğretmenlerle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Protokoller kapsamında öğretmenlerin iş başında eğitime aldıklarına değinen Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek alanlarında görev yapan öğretmenler, ulusal düzeydeki işbaşı eğitimlerinin yanı sıra yurt dışı eğitim programlarına da katılmaya başladılar. 2018'de 2 bin 500, 2019'da ise 18 bin öğretmene işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020'de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250'lik artış sağlandı. Tüm eğitim programlarımızı, sizlerin talepleri, dünyanın gelecek perspektifine göre birlikte şekillendiriyoruz. Özellikle sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri nedeniyle bu konuda çok önemli mesafe aldık. Görüyorum ki öğretmenlerimiz ve sektör paydaşlarımız, Bursa’da da mevcut koşullara rağmen bu programlardan istifade etmek için büyük bir özveri gösteriyorlar. Katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum."

ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener de iş birlikleriyle öğretmenlere kendilerini geliştirebilme fırsatı sunduklarını aktardı.

Atölyelerinde eğitimlerin sürdüğünü bildiren Gülener, "Bizler burada müspet ilimin gereği olan anlaşılabilir, gözle görülebilen ve elle tutulabilen müşahhas işler yapıyoruz. Eğitim konusunda her zaman her türlü desteğe hazırız. Yeter ki böyle istekli öğretmenler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Gülener eğitimlere gönüllü katılan öğretmenler ve projeye destek olanlara teşekkür etti.​​​​​​​

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