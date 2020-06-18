Son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15-16-17 Haziran tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 17 Haziran tarihinde meydana gelen 3 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 15-16 Haziran tarihlerinde meydana gelen 8 trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

