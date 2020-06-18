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Son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 18.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15-16-17 Haziran tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı.

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15-16-17 Haziran tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 17 Haziran tarihinde meydana gelen 3 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 15-16 Haziran tarihlerinde meydana gelen 8 trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

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Akşam
20:39
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Cirit Eczanesi
Adapazari
Gonca Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Kırayoğlu Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
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