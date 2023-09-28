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Son 5 yılda İBB’de işten çıkartılan 23 bin işçi İBB Meclisi gündeminde

28.09.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana işten çıkarılan işçilerle ilgili 43’üncü kez soru sorduğunu ve bu sorularının yine yanıtsız kaldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, geçen hafta gerçekleşen meclis toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana işten çıkarılan işçilerle ilgili 43’üncü kez soru sorduğunu ve bu sorularının yine yanıtsız kaldığını açıkladı. Kaynar, göreve geldiği günden bu yana meclis toplantılarının 10’da birine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun meclis üyelerinin sorularına da yanıt vermediğini kaydetti.

İBB Eylül ayı Meclis toplantısında konuyu daha önce de defalarca gündeme getirdiklerini ve halen cevap alamadıklarını kaydeden Kaynar, “Ben işçi arkadaşlarımıza söz verdim ’Her ay sizin mağduriyetinizi gündeme getireceğim’ diye. Burada her ay soru soruyoruz biz. Arkadaşlar diyor ki biraz önce soru sorduk, 23 bin insanı işten çıkarttınız, 66 bin kişiyi de işe aldınız. Arkadaşlar ısrarla koro halinde itiraz ediyorlar. Diyorlar ki biz bu kadar insanı çıkartmadık. Kardeşim o zaman soruyorum kaç kişi çıkarttınız? 23 bin değil, 20 bin mi? 10 bin mi? Kaç kişi çıkarttınız ya. Bu kadar çıkartılan insanlar, bunlar insan değil mi. Sayılarda binlerce insandan bahsediliyor. ’Bir kişi çıkartmayacağız, namus sözü’ diyen insanlar binlerce insan çıkartmış. Burada çıkmış 23 bin değil diyor. O zaman sayıyı söyle. 43 kez sormuşlar sana. Demişler ki kaç kişi çıkarttın. Ben denetim komisyonunda benim imzamla soruldu kaç kişi çıkarttınız ama cevap yok, soramazsın diyor. Buraya gelmişiz burada soramazsın diyor. Bu meclis ne iş yapacak? Bu kadar insanı işten çıkartmış. Bana bir tane sayı söylesin, bir kişi desin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, ’Bir kişiyi bile çıkartmayacağız, namus sözü’ dedi. Ama bunca insan çıkartılmış, bir sayı verin bakalım, kaç sayıyı vereceksiniz. Ona itibar edip onu esas alalım. SSK’nın kayıtlarında 23 bin kişi çıkmış görünüyor. 23 bin kişinin işveren tarafından iş akdi feshedilmiş görünüyor” şeklinde konuştu.

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