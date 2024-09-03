Son arzusu İstanbul'a gömülmekti... Ahu Tuğba'nın cenazesinde 'şüpheli ölüm' krizi!

Uzun süredir Miami'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba'nın son isteğinin İstanbul'a gömülmek olduğu öğrenilmişti. Ahu Tuğba'nın cenaze işlemleri de hızlıca başlamıştı.

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den çarşamba sabahı kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.

Aynı duyuruya göre; Ahu Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.

Ne var ki ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı.

İnceleme ve soruşturma işlemleri ise devam ediyor.

'CENAZE TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Konuyla ilgili İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Sineması, Yeşilçam'ın değerli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz.

Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."