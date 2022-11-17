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Son baharın kartpostallık çınarı

17.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’daki asırlık çınar ağaçları, sonbaharda kartpostalları aratmayan fotoğraflar ortaya koyuyor. Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşları 1100, 900 ve 600 olarak değişen çınar ağaçları sarıya boyanan doğal haliyle görüntülendi.

Son baharın kartpostallık çınarı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in paylaştığı ‘900. Sonbaharını yaşayan çınar ağacı’ fotoğrafı büyük beğeni topladı. Ihlamur ormanlarında 2019 yılında keşfedilen çınar ağacı, Bursa’nın en yaşlı çınarı unvanına sahip İnkaya Çınarı’nı da geride bırakmıştı. Ağacı ilk fotoğraflayarak ortaya çıkaran Tüydeş, "Biz İnkaya Çınarı’na kardeş bekliyorken büyükbabasını bulmuşuz. Yüzyıllardır burada. Kim bilir gölgesinde kimler soluklandı. Ne fırtınalara, ne afetlere göğüs gerdi. Yaşayan tarih" dedi.

Bayramdere Mahallesi sakinlerinden Muhammet Çolak ise, "Çocukluğumuz aslında bu ağaçların çevresinde geçti. Yaşlı olduğunu biliyorduk. Ama bu denli yaşlı olabileceğini tahmin etmemiştik" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ağacın yaşını Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ile yaptıkları çalışma ile tespit ettiklerini, 600 ile 1100 yıllık çınar ağaçlarını belgelediklerini ifade etmişti.

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