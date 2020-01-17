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  4. Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı

Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı

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