SON DAKİKA | 108 teknik sorumlu ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi! Dikkat çeken isimler listede

Son dakika haberi: 108 teknik sorumlu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Söz konusu açıklanan listede eski milli futbolcuların da olduğu görülürken; Gökhan Ünal, İlker Avcıbay, Taner Gülleri, Sercan Yıldırım, Cüneyt Dumlupınar ve Mehmet Altıparmak'ın ismi dikkat çekti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."derasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

İşte 108 ismin yer aldığı o liste:

104 MENAJER DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, aynı zamanda da Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerinin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

CENK ERGÜN DE LİSTEDE

Söz konusu listede Galatasaray'ın eski iradi menajeri Cenk Ergün'ün ve Necdet Ergezen'in de olduğu görüldü.

Listede yer alan menajerler şöyle;