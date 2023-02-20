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Son dakika: '4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki Onur Bulut gerginliği büyüdü, işler fena karıştı!

20.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından profesyonel futbol müsabakalarına ara verilmişti. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Beşiktaş, transferde de çalışmalarını sürdürmüştü. Onur Bulut'u kadrosuna katan siyah - beyazlılar ile Kayserispor arasında anlaşmazlık oldu ve sarı - kırmızılı kulüp, transferi UÇK'ya taşıdı. Bunun üzerine Bulut'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: '4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki Onur Bulut gerginliği büyüdü, işler fena karıştı!

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından profesyonel futbol müsabakalarına ara verilmiş ve ara transfer dönemi uzatılmıştı. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Beşiktaş, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya da devam etmişti.

Onur Bulut'u transfer eden Beşiktaş, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek imzayı attırmıştı.

TRANSFER, UÇK'YA TAŞINMIŞTI

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Kayserispor Kulübü ise transferde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.

"EVRAKTA SAHTECİLİK"

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Bu durum üzerine Onur Bulut'tan flaş bir hamle geldi ve deneyimli oyuncu, Kayserispor Kulübü'nün yöneticilerine 'evrakta sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

ONUR BULUT'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

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"4-6 AY MEN GELEBİLİR"

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Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgiç, "Eğer Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından iddiasında haklı bulunursa yani Onur Bulut'un sözleşmesini haksız feshettiğine karar verilirse oyuncu, en az 4 ay sportif ceza alabilir." ifadelerini kullandı.

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