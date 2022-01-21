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Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

21.01.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da Torrent'in göreve geçmesinin ardından da kötü gidiş devam ederken sarı-kırmızılılar Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetle küme düşme potasına iyice yaklaştı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, yönetime ve Torrent'e çok ağır ifadelerle yüklenirken, "Kenarda Torrent diye bir hoca var. Galatasaray gol atıyor, suni hafif bir sevinme, maç boyu poker face suratıyla hiçbir reaksiyon göstermeyen, kifayetsiz, işi kafasında ve ruhunda bitirmiş bir adam" dedi.

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, 2. maçında da sahadan mağlup ayrıldı. Tıpkı Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi Kasımpaşa maçında da üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından tribünler Başkan Burak Elmas'a tepki gösterirken ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde çok ağır bir yazı kaleme aldı.

AHMET ÇAKAR: MEHTER TAKIMINI İZLEYEN İSPANYOL TURİST

Galatasaray'ın küme düşme potasına yaklaştığını belirten Ahmet Çakar, "Şimdi herkes müsait bir yerine kına yakabilir... Başta Burak Elmas ve avaneleri sonra da Taksim Meydanı'nda mehter takımını izleyen İspanyol turist gibi davranan Torrent efendi... Bir kaç hafta öncesine kadar düşme ihtimali çok yüksek Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki puan farkı şu an sadece 3..." dedi.

"KİFAYETSİZ"

Öte yandan Çakar, Torrent'e de sert sözlerle yüklenirken, "İşte Galatasaray takımı bu. Kenarda Torrent diye bir hoca var. Galatasaray gol atıyor, suni hafif bir sevinme, maç boyu poker face suratıyla hiçbir reaksiyon göstermeyen, kifayetsiz, işi kafasında ve ruhunda bitirmiş bir adam.." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim Ahmet Çakar Galatasaray Futbol Kulübü
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