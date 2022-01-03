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  4. Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!

Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!

03.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Fenerbahçe kulübü yaptığı paylaşımda, " Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulubü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!

İŞTE O PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 Nisan'da bir kez daha koronavirüse yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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