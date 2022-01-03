Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulubü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 Nisan'da bir kez daha koronavirüse yakalanmıştı.

