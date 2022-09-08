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Son dakika! Ali Sürmeli'yi yıkan haber... Annesi kendini evinin bahçesine astı

08.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Deli Yürek, Mucize ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi. İşte yaşanan acı olayın detayları...

Son dakika! Ali Sürmeli'yi yıkan haber... Annesi kendini evinin bahçesine astı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı dönem beyin kanaması geçirerek zor günler yaşayan Ali Sürmeli aldığı kötü haberle kahroldu. Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.

Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Deli Yürek dizisi Ali Sürmeli
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