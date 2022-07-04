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Son dakika: Arsenal Gabriel Jesus'u resmen açıkladı!

04.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Gabriel Jesus’u kadrosuna kattığını açıkladı. Teknik direktör Arteta'nın ısrarla istediği isim 5 yıldır Manchester City forması giyiyordu. İşte detaylar...

Son dakika: Arsenal Gabriel Jesus'u resmen açıkladı!
Gabriel Jesus

Gabriel Jesus

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 5 yıldır Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Teknik Direktör Mikeal Arteta’nın ısrarla kadroda görmek istediği 25 yaşındaki forvet oyuncusunun sıkı bir Thierry Henry hayranı olduğu için Arsenal’i uzun yıllardan beri takip ettiği biliniyordu.

ÖMÖM

CITY İLE 11 KUPA, 95 GOL!

LMLMÖ

2017 yılında transfer olduğu Manchester City ile toplam 233 maça çıkan Jesus, 95 gol kaydederken 46 da asist yaptı. Ada ekibiyle 4 Premier Lig Şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa, 1 İngiltere Kupa Şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 56 maça çıkarken 19 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer arsenal manchester city
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