Son dakika: 'Beni aradı ve özür diledi!' A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merak edilen her şeyi açıkladı! Salih Uçan, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Mert Günok sözleri...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli olmuştu. Teknik direktör Stefan Kuntz'un tercihleri tartışma konusu olmuştu. Alman çalıştırıcı, aday kadroya davet edilen isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kamp öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kuntz, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte deneyimli teknik adamın sözleri;

"TAKIM HALİNDE İYİ ADIMLAR ATTIK"

"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz."

"OYUNCULARIMIZ EURO 2024'E GİDECEK SEVİYEDE"

"Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımızda bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."

"MEHMET CAN, SALİH ÖZCAN VE FERDİ KADIOĞLU..."

"Mehmet Can ve Salih'in yanına Ferdi'yi de ekleyebiliriz, onları milli takıma katabilmek için çok çaba sarf ettik. Hamit Altıntop'un çevresi, benim çevrem, farklı çevrelere uzanabilecek insanlarımız olsun, bu tarz oyuncuları daha hızlı ikna edebiliyoruz."

YENİ OYUNCU EKLENECEK Mİ?

"Tayyip Talha'nın yerine yeni bir oyuncu kadroya dahil etmeyeceğiz."

"SALİH UÇAN BENİ ARADI, ÖZÜR DİLEDİ"

"Salih Uçan konusunda hoş olmayan açıklamalar vardı. Salih beni aradı, iki tarafın bakış açısı ve düşüncelerimiz hakkında görüştük. Bu konuşmada, kendisi de benden özür diledi. Ben de ona yaptığının doğru olduğunu söyledim."

"KIYASLAMAK ZOR"

"Göreve geldiğimizden beri süre geçti. Bu sürede bazı oyuncuları neden davet ettiğiniz farklı değişiklikler gösterebiliyor. Camiaların oyuncularına sahip çıkması ve milli takımda da görmek istediklerini anlayabiliyorum. Zaman zaman artık oyuncuları kıyaslamak zor."

"İSMAİL'İ MAÇTAN ÖNCE LİSTEYE KATMIŞTIK"

"İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listemize katmıştık. Umut Nayir da mesela iyi bir performans gösteriyor ve skora etki ediyor. Onun için de kapımız açık."

"İRFAN CAN VE BARIŞ ALPER YILMAZ..."

"İrfan Can'ın da belki zor zamandan geçtiğini söyleyebiliriz ancak o bizim için önemli bir oyuncu. İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listeye dahil etmiştik. Barış Alper de süre alıyor ve kendini geliştirdi."

"MERT GÜNOK'U TANIMAMIZ GEREKİYOR"

"Normal şartlarda, bir periyot içinde bariz bir oyuncuyla oynamanız daha iyi oluyor. Sizden ricam, bana biraz süre verin. Mert Günok ilk kez bizim dönemimizde kadroya girdi. Onu tanımamız gerekiyor. Şu an kaç kaleciyle oynayacağımıza emin değiliz."

"ARDA GÜLER UFAK UFAK ADIMLAR ATTI"

"Arda Güler, Kasım ayından beri ufak ufak adımlar attı. Bugün kadroya kattığımız herkesin takıma katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu oyuncuları seçtik. Böyle..."

"EURO 2024'E KATILIRSAK MEMNUN OLACAĞIM"

"Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve memnun kaldım. Ancak Avrupa Şampiyonası ile ilgili tek memnun olacağım şey, oraya katılmamız olur."

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

"Umut Nayir'i gördüğümde ona milli takıma benim de geç bir yaşta seçildiğimi ama 25 maça çıktığımı ve Avrupa şampiyonu olduğumu söyledim. Hiçbir şey için geç değil."

