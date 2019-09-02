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SON DAKİKA | Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2019 22:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Abdoulay Diaby’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması... Beşiktaş Kulübü, Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ""Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Diaby, Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Abdoulay Diaby

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Beşiktaşlılara hayırlı ve uğurlu olsun.
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