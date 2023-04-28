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  4. Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı! Çarpıştığı kişi hastaneye kaldırıldı...

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı! Çarpıştığı kişi hastaneye kaldırıldı...

28.04.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor... Siyah - beyazlı takımın yıldız futbolcusu Amir Hadziahmetovic, Sarıyerde arabasıyla seyahat ettiği sırada aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. İşte detaylar...

Sarıyer’de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

MOTOSİKLETLİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

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