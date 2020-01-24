Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2020
Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.#Beşiktaş pic.twitter.com/HMOxoIC5zD
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