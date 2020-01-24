SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Beşiktaş'a PFDK şoku!Beşiktaş'a PFDK şoku!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş abdullah avcı ayrılık son dakika

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

Anıl Koç, Kasımpaşa'da!

Anıl Koç, Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi

Fenerbahçe'den transfer bombası! Flaş görüşme

Fenerbahçe'den transfer bombası! Flaş görüşme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 45 yorum
Sergen Yalçın yükleniyor.....
Doğru ise isabet olmuş.Avcı çok değerli bir hoca.Ancak Be şiktaş'ın bu futbolcu grubu onun sistemine uygun değil. Sergen'de gelse Beşiktaş için bu yıl kayıp bir yıldır.Hayırlisı ol sun
Sürpriz değil son 8 maçta 7 yenilgi kovulmayı gerektirir. Sergen yolda zaar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Avcı dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'a PFDK şoku!

Fikret Orman: Beşiktaş başkanlığını bırakma sebebim 'Paralar nerede?' konusu

''Başkanlığı bırakma sebebim...''

Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'a neden transfer olamadı?

Abdullah Avcı'dan olay sözler: Ben böyle takım görmedim

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.