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İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel'e Copa America sonrası ilk teklif İtalyan ekibi Fiorentina'dan geliyor. İtalyanlar 5 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Beşiktaş ise 8 milyon Euro istiyor. Sol bek için Ali Adnan'ı listeye alan Kartal, 10 numara pozisyonu için de Kagawa olmayınca gözünü Lewis Holtby'e dikti.

İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde

İtalyan ekibi Fiorentina, Gary Medel'i kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Copa America'da forma giyen ve yarı final oynayan Şili'nin değişilmez isimlerinden olan Medel'i takip eden Fiorentina, Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklif yapmayı planlıyor.

Teklif hazırlığı Beşiktaş yönetimine ulaşırken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için 8 milyon Euro isteyeceği öğrenildi. Pazartesi hazırlıklara başlayacak olan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde transferde sessizlik sürerken, Kartal'ın gündemine de birçok isim geldi. Medel için iyi bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satmayı düşünen Beşiktaş, gelecek olan parayla da transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimlerden birisi olan Medel için, değerini bulmayan bir teklif gelmesi halinde, Siyah-Beyazlı yönetim transferi onaylamayacak.

BOYD İÇİN GÜN SAYILIYOR
Tyler Boyd'la uzun süredir görüşen ve anlaşamaya varan Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Vitoria Guimaraes'le de anlaşmaya yakın... Beşiktaş, bu futbolcu için son olarak 2 milyon Euro teklifte bulunurken, Portekiz ekibi 2.4 milyon Euro'ya indi. Beşiktaş yönetimi, Guimaraes'in taksitle ödeme seçeneğini kabul etmesi halinde, 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle bu futbolcuyu kadrosuna katacak. Kartal'da diğer hedef ise Ali Adnan. Özellikle sol bek konusunda, Adriano'nun da takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

KAGAWA OLMADI, HEDEFTE HOLTBY VAR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa'yı tekrar kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde başarılı olamazken, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile ilgilenmeye başlamıştı. Holtby için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederse, önümüzdeki günlerde bu transferi noktalayacak.

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