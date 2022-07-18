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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı dünya futbolunu karıştırdı! "Bu gerçek bir ihanet..."

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı dünya futbolunu karıştırdı! "Bu gerçek bir ihanet..."

18.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo, dünya futbol gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçen sezonun başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle yuvası Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu, takımının gösterdiği kötü performans nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İspanyol basını ise dünyaca ünlü yıldızın eski takımı Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid ile anlaştığını yazdı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı dünya futbolunu karıştırdı! "Bu gerçek bir ihanet..."

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için gündeme gelen iddia ortalığı karıştırdı. United ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ancak takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Portekizli yıldızın yeni adresi belli oldu.

REAL MADRID'İN EZELİ RAKİBİNE GİDİYOR

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle farklı bir maceraya atılmak ve Devler Ligi arenasında boy göstermek isteyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'in ezeli rakibine gidiyor.

ATLETICO MADRID İKNA ETTİ

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AS'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezon Atletico Madrid'de oynayacak. Teknik direktör Diego Simeone'nin Portekizli yıldızı transfer için ikna etmeyi başardığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

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Manchester'da kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmayan Ronaldo'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulüp istediği biliniyordu.

SPORTING'İ YALANLAMIŞTI

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Menajerinin daha önce Bayern, Chelsea, PSG gibi çok sayıda Avrupa kulübüyle bağlantı kurduğu, hatta ülkesinde Sportig'e döneceği yazılan Ronaldo için Atletico Madrid söylentileri oldukça güçlendi. Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'a transfer olacağına yönelik haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

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Cristiano Ronaldo'nun ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden gelen 2 yıllık 275 milyon euro'luk teklifi de reddettiği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından İspanyollar transferin kesin olarak bittiğini ve Ronaldo'nun yeni sezonda tekrar İspanya'ya dönerek Atletico Madrid forması giyeceğini duyurdu.

Real Madrid taraftarları, Ronaldo'nun Atletico'ya gideceğine dair haberlerin çıkmasının ardından dünyaca ünlü futbolcuyu "ihanet" ile suçladı.

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