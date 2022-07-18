Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı dünya futbolunu karıştırdı! "Bu gerçek bir ihanet..."

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için gündeme gelen iddia ortalığı karıştırdı. United ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ancak takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Portekizli yıldızın yeni adresi belli oldu.

REAL MADRID'İN EZELİ RAKİBİNE GİDİYOR

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle farklı bir maceraya atılmak ve Devler Ligi arenasında boy göstermek isteyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'in ezeli rakibine gidiyor.

ATLETICO MADRID İKNA ETTİ

AS'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezon Atletico Madrid'de oynayacak. Teknik direktör Diego Simeone'nin Portekizli yıldızı transfer için ikna etmeyi başardığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Manchester'da kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmayan Ronaldo'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulüp istediği biliniyordu.

SPORTING'İ YALANLAMIŞTI

Menajerinin daha önce Bayern, Chelsea, PSG gibi çok sayıda Avrupa kulübüyle bağlantı kurduğu, hatta ülkesinde Sportig'e döneceği yazılan Ronaldo için Atletico Madrid söylentileri oldukça güçlendi. Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'a transfer olacağına yönelik haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden gelen 2 yıllık 275 milyon euro'luk teklifi de reddettiği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından İspanyollar transferin kesin olarak bittiğini ve Ronaldo'nun yeni sezonda tekrar İspanya'ya dönerek Atletico Madrid forması giyeceğini duyurdu.

Real Madrid taraftarları, Ronaldo'nun Atletico'ya gideceğine dair haberlerin çıkmasının ardından dünyaca ünlü futbolcuyu "ihanet" ile suçladı.

