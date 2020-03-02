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SON DAKİKA: Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 02.03.2020 19:06 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiği açıklandı.

Son dakika gelişmesine göre; İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.

TÜM ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DANIEL STURRIDGE'İN PERFORMANSI

Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Daniel Sturridge, 11 lig maçına çıkarken, toplamda 526 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki İngiliz golcü, ligde 4 maç ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 198 dakika oynayan ve 3 gol atan Sturridge, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 126 dakika süre aldı.

Bordo-mavili kulüp, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da
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Anahtar Kelimeler:
daniel sturridge futboldan men men

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
kariyus un başına darısı
kesin bjk macina oynadi Gavur
dünyanın parasını alıyorsun bahis neyine
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