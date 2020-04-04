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Dorukhan Toköz'den açıklama: Hiç para konuşmadım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz basında çıkan haberlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dorukhan Toköz'ün paylaşımında "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de konu hakkında Ajansspor'a konuşmuştu. Çebi, "Dorukhan'a bizden önceki yönetim (Fikret Orman) sözleşme uzatma sözü vermiş. Yıllık 1.8 milyon Euro istemiş, eski yönetim de 1.5 milyon Euro önerip, 'Ocak 2020'de mukavele yenileriz' demiş. Burada ilginç olan nokta şu: Sözleşmesi devam ederken yeni sözleşme sözü veriliyor ve alacağı yeni para da Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak! Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin Euro'ya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim!" dedi.

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Dorukhan Toköz fotoğrafları...

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Beşiktaş Dorukhan Toköz açıklama

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