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Son dakika: Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, öğrencilerin evini bastı! "Çenenizi kırarım!"

26.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu olan Anthony Joshua, kendisine laf atan ve küfreden üniversite öğrencilerinin evine girdi. Burada gençlerle bir konuşma yapan Joshua'nın, öğrencileri sert bir dille uyardığı görüldü.

Son dakika: Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, öğrencilerin evini bastı! "Çenenizi kırarım!"

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin öğrencileriyle ilginç bir tartışmaya girdi.

İki kez dünya ağır siklet şampiyonluğu yaşayan Joshua, Loughborough Üniversitesi'nin yakınından geçerken, birkaç öğrenci kendisine laf attı.

JOSHUA'YA KÜFRETTİLER

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Öğrencilerin küfürlü bir şekilde Joshua'ya Tyson Fury ile dövüşmekten kaçmakla suçlayarak küfrettiği ve bu olay sonrasında ünlü boksörün çok sinirlendiği ve daireye zorla girdiği öne sürüldü.

"ÇENENİZİ KIRDIĞIMDA..."

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Joshua'nın eve girmesi sonrasında öğrencilerin hareketsiz bir şekilde karşısında bekledikleri görüldü ve dünyaca ünlü boksörün, "Ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin. Ağzınızı çalıştırabildiğinizi aklınızdan çıkarmayın çünkü çenenizi kırdığımda bunu tekrar yapmakta güçlük çekeceksiniz. Ne söylediğinizi bilin çünkü bazen kiminle konuştuğunuzun farkında olamıyorsunuz." dediği duyuldu.

Bu olayın videosu, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

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