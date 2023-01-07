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Son dakika: En son Burak Yılmaz'a olmuştu! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesinde tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Ozan Tufan'ı şoke eden tepki!

07.01.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Kritik maç öncesinde ise Vodafone Park'ı dolduran siyah - beyazlı taraftarlardan şok bir protesto geldi. Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan orta saha oyuncusu Ozan Tufan için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "İstemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi. Bu tezahürat sonrasında akıllara Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferinde yaşananlar geldi. İşte detaylar...

Son dakika: En son Burak Yılmaz'a olmuştu! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesinde tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Ozan Tufan'ı şoke eden tepki!

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı müsabaka öncesinde siyah - beyazlı taraftarlardan yönetime net bir mesaj geldi. Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, Dolmabahçe'deki taraftarlardan hiç beklemedikleri bir protesto gördü.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden önce stadyumun büyük çoğunluğunu dolduran taraftarlar, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan ile ilgili bir tezahürat yaptı.

"OZAN TUFAN'I İSTEMİYORUZ"

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Siyah - beyazlı futbolseverler, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz!" şeklinde bir protesto gerçekleştirdi.

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

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Beşiktaşlı taraftarların tezahüratı sosyal medyanın gündemine otururken, akıllara Burak Yılmaz'ın 4 Ocak 2019 tarihinde siyah - beyazlı takıma attığı imza geldi.

O DÖNEMDE DE TEPKİLER VARDI

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Siyah - beyazlı taraftarlar, o dönem Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın transferine büyük tepki göstermişti. Ancak Beşiktaş Yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, protestolara rağmen transferi gerçekleştirmişlerdi.

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