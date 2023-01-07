Son dakika: En son Burak Yılmaz'a olmuştu! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesinde tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Ozan Tufan'ı şoke eden tepki!

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı müsabaka öncesinde siyah - beyazlı taraftarlardan yönetime net bir mesaj geldi. Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, Dolmabahçe'deki taraftarlardan hiç beklemedikleri bir protesto gördü.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden önce stadyumun büyük çoğunluğunu dolduran taraftarlar, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan ile ilgili bir tezahürat yaptı.
Siyah - beyazlı futbolseverler, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz!" şeklinde bir protesto gerçekleştirdi.
Beşiktaşlı taraftarların tezahüratı sosyal medyanın gündemine otururken, akıllara Burak Yılmaz'ın 4 Ocak 2019 tarihinde siyah - beyazlı takıma attığı imza geldi.
Siyah - beyazlı taraftarlar, o dönem Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın transferine büyük tepki göstermişti. Ancak Beşiktaş Yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, protestolara rağmen transferi gerçekleştirmişlerdi.