Son dakika: En son Burak Yılmaz'a olmuştu! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesinde tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Ozan Tufan'ı şoke eden tepki!

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı müsabaka öncesinde siyah - beyazlı taraftarlardan yönetime net bir mesaj geldi. Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, Dolmabahçe'deki taraftarlardan hiç beklemedikleri bir protesto gördü.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden önce stadyumun büyük çoğunluğunu dolduran taraftarlar, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan ile ilgili bir tezahürat yaptı.

"OZAN TUFAN'I İSTEMİYORUZ"

Siyah - beyazlı futbolseverler, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz!" şeklinde bir protesto gerçekleştirdi.

AKILLARA BURAK YILMAZ GELDİ

Beşiktaşlı taraftarların tezahüratı sosyal medyanın gündemine otururken, akıllara Burak Yılmaz'ın 4 Ocak 2019 tarihinde siyah - beyazlı takıma attığı imza geldi.

O DÖNEMDE DE TEPKİLER VARDI

Siyah - beyazlı taraftarlar, o dönem Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın transferine büyük tepki göstermişti. Ancak Beşiktaş Yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, protestolara rağmen transferi gerçekleştirmişlerdi.

