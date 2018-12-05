Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la ilgili son dakika gelişmesi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik” sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde… (Skor)

