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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la ilgili son dakika gelişmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe’de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, sarı lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la ilgili son dakika gelişmesi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik” sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde… (Skor)

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ersun yanal Fenerbahçe Semih Özsoy

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şahsi kanaatim Ersun Yanal gelse de Fenerbahçeyi kurtaramaz çünkü takımda kaliteli futbolcular yok hepsi ikinci lig futbolcuları kaliteli bir kaç futbolcu alınmalı
Hükümet meselesi oldu fenev taraftarının gücü bu içde 1. lige düşünce gelir çapkın ersun keh keh
fenew ağlama
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