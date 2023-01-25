Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Süper Lig'e damga vuran yıldız için karşı karşıya! Karagümrük'ün golcüsü Fabio Borini'nin yeni adresi hangi takım olacak?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler kadrolarını güçlendirmeye başladı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe ile Al Nassr'dan ayrılan Vincent Aboubakar'a imza attıran Beşiktaş, zirve yarışının yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Spor Toto Süper Lig'de harikalar yaratan Fabio Borini, transferin de en gözde isimleri arasında yer alıyordu.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti.

Öte yandan A Spor ise Başakşehir'in de hücum oyuncusu için Karagümrük'e 500 bin euroluk bir teklif yaptığını duyurdu.

Karagümrük formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Borini, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

