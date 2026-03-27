SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 40 milyon Euro'luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli yönetim, takımda miadını dolduran veya kariyerine başka kulüplerde devam etmek isteyen yıldız isimlerle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde yer açmayı hem de yeni transferler için devasa bir kaynak yaratmayı hedefliyor. Masadaki plan ise üç futbolcudan en az 40 milyon Euro gelir elde etmek!

OOSTERWOLDE İÇİN HEDEF: 25 MİLYON EURO!

Bu dev operasyonun en büyük parçasını şüphesiz Jayden Oosterwolde oluşturuyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan ve kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak bakan Hollandalı savunmacı için Fenerbahçe yönetiminin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın satışından elde edilecek bu rekor gelirle transfer bütçesini büyük ölçüde rahatlatacak.

BROWN VE FRED İÇİN DE RAKAMLAR NETLEŞTİ

Gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olan sol bek Archie Brown için de beklenti oldukça yüksek. İngiliz oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle masaya oturacak olan yönetimin, en az 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

Öte yandan, kariyerinin son dönemini ülkesi Brezilya'da geçirmek isteyen tecrübeli orta saha Fred için de ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızın gidişine onay vermek için 5-6 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor.

EDSON ALVAREZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-Lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in de takımda kalması beklenmiyor. Yönetimin, performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamayan oyuncunun bonservisini almayı planlamadığı ve sezon sonunda yolların kesin olarak ayrılacağı gelen haberler arasında.