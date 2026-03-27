SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 40 milyon Euro'luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred'in satışından rekor bir gelir bekliyor! Sarı-lacivertliler, bu üç yıldızın satışından kasasına en az 40 milyon Euro koymayı hedefliyor. Oosterwolde için 25 milyon, Brown için 10 milyon, Fred için ise 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli belirlendi. Ayrıca kiralık oynayan Edson Alvarez ile de yollar ayrılıyor. İşte Fenerbahçe'deki dev revizyonun detayları...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli yönetim, takımda miadını dolduran veya kariyerine başka kulüplerde devam etmek isteyen yıldız isimlerle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde yer açmayı hem de yeni transferler için devasa bir kaynak yaratmayı hedefliyor. Masadaki plan ise üç futbolcudan en az 40 milyon Euro gelir elde etmek!

OOSTERWOLDE İÇİN HEDEF: 25 MİLYON EURO!

SON DAKİKA | Fenerbahçe de 40 milyon Euro luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak 1

Bu dev operasyonun en büyük parçasını şüphesiz Jayden Oosterwolde oluşturuyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan ve kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak bakan Hollandalı savunmacı için Fenerbahçe yönetiminin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızın satışından elde edilecek bu rekor gelirle transfer bütçesini büyük ölçüde rahatlatacak.

BROWN VE FRED İÇİN DE RAKAMLAR NETLEŞTİ

SON DAKİKA | Fenerbahçe de 40 milyon Euro luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak 2

Gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olan sol bek Archie Brown için de beklenti oldukça yüksek. İngiliz oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle masaya oturacak olan yönetimin, en az 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

Öte yandan, kariyerinin son dönemini ülkesi Brezilya'da geçirmek isteyen tecrübeli orta saha Fred için de ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızın gidişine onay vermek için 5-6 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor.

EDSON ALVAREZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

SON DAKİKA | Fenerbahçe de 40 milyon Euro luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak 3

Sarı-Lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in de takımda kalması beklenmiyor. Yönetimin, performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamayan oyuncunun bonservisini almayı planlamadığı ve sezon sonunda yolların kesin olarak ayrılacağı gelen haberler arasında.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.