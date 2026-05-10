Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğuna zehir zemberek tepki!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümü çözülürken, konuk olduğu Konyaspor'u 3-0 mağlup etmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmemesiyle umutlarını yitiren Fenerbahçe'de maç sonuna hakem isyanı damga vurdu.

Sarı-lacivertli ekibin Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda hem TFF'yi hem de rakipleri hedef alan çok sert ifadeler kullandı.

"'SAKIN HA' SEZONU SONA ERDİ"

Yönetici Torunoğulları, " 'Sakın Ha' Sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'Sakın Ha' sezonu hayırlı olsun. Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. 'Kulüplerden VAR Odası'nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR'a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar' dedik. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." sözleriyle diğer kulüplerin bu şeffaflık adımına destek vermemesini eleştirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"İLK GOL OFSAYT, İKİNCİSİNDE PENALTI YOK"

Fenerbahçeli yönetici, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçındaki kritik hakem kararlarını da hedefine aldı.

Mücadeleyi eski hakemlerle istişare ettiklerini vurgulayan Torunoğulları, "Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.