SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğuna zehir zemberek tepki!

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe cephesinden zehir zemberek tepki geldi. Sarı-lacivertlilerin isyanı geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğuna zehir zemberek tepki!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümü çözülürken, konuk olduğu Konyaspor'u 3-0 mağlup etmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmemesiyle umutlarını yitiren Fenerbahçe'de maç sonuna hakem isyanı damga vurdu.

Sarı-lacivertli ekibin Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda hem TFF'yi hem de rakipleri hedef alan çok sert ifadeler kullandı.

"'SAKIN HA' SEZONU SONA ERDİ"

Fenerbahçe den Galatasaray ın şampiyonluğuna zehir zemberek tepki! 1

Yönetici Torunoğulları, " 'Sakın Ha' Sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'Sakın Ha' sezonu hayırlı olsun. Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. 'Kulüplerden VAR Odası'nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR'a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar' dedik. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." sözleriyle diğer kulüplerin bu şeffaflık adımına destek vermemesini eleştirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"İLK GOL OFSAYT, İKİNCİSİNDE PENALTI YOK"

Fenerbahçe den Galatasaray ın şampiyonluğuna zehir zemberek tepki! 2

Fenerbahçeli yönetici, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçındaki kritik hakem kararlarını da hedefine aldı.

Mücadeleyi eski hakemlerle istişare ettiklerini vurgulayan Torunoğulları, "Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'un 'çöp kovası' göndermesine yanıt!Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'un 'çöp kovası' göndermesine yanıt!
Galatasaray yaptığı paylaşımı apar topar sildi! Kimse anlam veremediGalatasaray yaptığı paylaşımı apar topar sildi! Kimse anlam veremedi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.