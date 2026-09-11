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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrasında başlayan, İsmail Kartal'ın istifası ve antrenmana çıkmamasıyla alevlenen dev kriz resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini ve yarınki idmanda takımın başında olacağını duyurdu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor
Emre Şen

Fenerbahçe'de son 24 saate damga vuran ve tüm spor kamuoyunun kilitlendiği teknik direktör belirsizliği ortadan kalktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesi sonrasında "Bir daha dönmemek üzere istifa ediyorum" diyen ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın vetosuna takılan İsmail Kartal, görevine devam etme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDA

SON DAKİKA: Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor 1

İstifa kararından vazgeçtiği öğrenilen tecrübeli teknik adam için sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gecikmedi. Kulübün resmi iletişim kanallarından "Kamuoyuna Bilgilendirme" başlığıyla yayımlanan duyuruda, spekülasyonlara son nokta konuldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SAMANDIRA'DA GAZİANTEP FK MESAİSİ BAŞLIYOR

SON DAKİKA: Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor 2

Başkan Aziz Yıldırım'ın "Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak" diyerek tam destek verdiği deneyimli çalıştırıcı, krizin çözülmesinin ardından tamamen yeşil sahaya odaklandı. İsmail Kartal, yarın sabah 11.30'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımının başında sahaya inerek hafta sonu oynanacak zorlu Gaziantep FK maçının hazırlıklarına start verecek.

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ: "KESİNLİKLE DÖNMÜYORUM"

SON DAKİKA: Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor 3

Cuma günü Samandıra'daki antrenmana çıkmayan ve telefonlarını kapatan İsmail Kartal'ı ikna etme görevi ilk olarak Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e verilmişti. Anadolu Kavağı'nda gerçekleşen tarihi zirvede, 65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı kararından geri adım atmadı. Çetin ile yaptığı görüşmede göreve dönmeyeceğini bir kez daha yineleyen Kartal'ın bu tavrı sonrası, spor medyasında iplerin tamamen koptuğu ve yolların resmen ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

KÖTÜ HABER SONRASI AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor 4

Oğuz Çetin'den gelen bu olumsuz haberin ardından sarı-lacivertli yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Gözler kulüpten yapılacak resmi ayrılık açıklamasına çevrilmişken, krizin seyrini değiştiren o dev hamle Başkan Aziz Yıldırım'dan geldi. A Spor'un haberine göre; krizin daha da büyümesine izin vermeyen Başkan Yıldırım, bizzat devreye girerek tecrübeli teknik adamla kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve kendisine olan desteğini bir kez daha yineledi.

KULÜP BİNASINDA TARİHİ ZİRVE: "BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE..."

SON DAKİKA: Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması! Görevine devam ediyor 5

Telefon görüşmesinde buzların erimesinin ardından İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım, kulüp binasında yüz yüze bir araya geldi. Bu kritik zirvede Başkan Yıldırım, kameralar önünde sergilediği dik duruşu Kartal'ın yüzüne karşı da tekrarlayarak noktayı koydu: "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin!"

Başkanın bu net tavrı ve güvenoyu karşısında yelkenleri suya indiren İsmail Kartal, istifa kararından kesin olarak vazgeçerek takımın başında kalmayı kabul etti. Anlaşmanın sağlanmasının hemen ardından, saat 20.30 sularında Fenerbahçe Kulübü'nden Kartal'ın görevinin başında olduğuna dair beklenen o resmi açıklama yapıldı ve dev kriz noktalandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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